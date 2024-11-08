Украина протестирует новые ракеты противовоздушной обороны эстонской компании Frankenburg Technologies, предназначенные для борьбы с дронами противника.

Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Минобороны Украины после встречи в Киеве заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством указанной компании.

Испытанные Украина ракеты предназначены прежде всего для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

"Наша цель – помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – сказал исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Салм.

Эстонская компания передаст Украине новые ракеты ПВО для испытаний / Фото: Министерство обороны Украины

Эстонская компания передаст Украине новые ракеты ПВО для испытаний / Фото: Министерство обороны Украины

Он добавил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование, производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может стать согласование формата финансирования производства ракет.

Заместитель министра обороны Анатолий Клочко подчеркнул, что для Украины очень важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии.

Он призвал иностранных производителей такого оружия предоставлять его в Украине и испытывать в боевых условиях.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы к использованию различных образцов современного вооружения", – сказал замминистра.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее заявил, что правительство Эстонии рассматривало возможность отправки своих военных "с небоевыми задачами" в Украину.

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