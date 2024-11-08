Хтива сторона Альберта Ейнштейна розкрита в любовних листах до дружини: що він писав

Сексуальні любовні листи Альберта Ейнштейна продають на аукціоні за понад мільйон фунтів стерлінгів (близько 53 млн грн).

Про це повідомляє Daily Star.

Непристойні записки вченого до своєї першої дружини були виставлені на аукціон, і тепер за них розгорнеться справжня війна ставок.

У непристойних записках, написаних готичним німецьким шрифтом, коханій Мілеві Маріч розповідає про майбутню зустріч на романтичному озері Комо в Італії і про те, як він не може дочекатися, коли "загорнеться з нею в халат".

Вважається, що Маріч завагітніла під час подальшого перебування з фізиком і народила доньку Лізерл на початку 1902 року.

В одному з листів він писав: "Приїжджай до мене на Комо і привези мій синій халат, в який ми зможемо загорнутися".

Альберт Ейнштейн та його перша дружина Мілева Маріч / Фото: Getty Images

Листи, в яких він також розповідає своїй коханій про роботу, що отримала Нобелівську премію, спочатку зберігалися в його родині, поки не були продані на аукціоні 1996 року приватному покупцеві, який тепер із задоволенням розлучився з ними.

Аукціоністи кажуть, що "надзвичайно рідко" можна знайти листування Ейнштейна до 1905 року, яке так багато розповідає про роки його "становлення".

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В одному з них він пише про свою роботу: "Мої роздуми про випромінювання починають ставати на дещо твердіший ґрунт. Я все більше і більше переконуюся, що електродинаміка рухомих тіл, як вона представлена сьогодні, не є правильною, і що має бути можливість представити її в більш простий спосіб".

Томас Веннінг, фахівець з рукописів Christie's, сказав: "Листи дають повне уявлення про те, яким був Альберт Ейнштейн у роки свого становлення. Дуже рідко можна знайти його листи до 1905 року, і те, що це була така важлива кореспонденція, до такого важливого одержувача – це просто чудово. Хоча він був ще підлітком, коли почав їх писати, ви відчуваєте, що він вже ставив питання з різних галузей фізики. Він не просто приймав попередню наукову думку, а прагнув розширити межі і кинути виклик традиціям".

Ейнштейн помер 1955 року, а продаж листів відбудеться 11 грудня.

Нагадаємо, нещодавно картини з колекції Медведчука виставили на аукціон. Загальна стартова вартість усіх картин становить понад 700 тисяч гривень.

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