Рада перейменувала Южноукраїнськ та Южне

Верховна Рада ухвалила постанови про перейменування міст Южноукраїнськ та Южне у Миколаївській та Одеській областях відповідно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Політик повідомив, що парламент розглянув серію постанов щодо перейменування українських населених пунктів. Так, було ухвалено дві постанови:

про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ (275 голосів нардепів);

про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (279 голосів).

Водночас Рада "провалила" голосування за постанови про перейменування ще шести населених пунктів. Так, не набрали підтримку перейменування двох міст Первомайськ, Первомайського району, міста Синельникове та Синельниківського району, міста Павлоград та Павлоградського району, ще одного міста Южноукраїнськ та ще одного міста Южне.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування сотень населених пунктів України. Так, було перейменовано 327 населених пунктів.

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