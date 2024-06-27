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Стерненко відповів, чи готовий він мобілізуватись до ЗСУ

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Стерненко відповів, чи готовий він мобілізуватись до ЗСУ

Стерненко зазначив, що він уже визначився із військовою частиною, куди б пішов служити.

Активіст та волонтер Сергій Стерненко розповів, що готовий мобілізуватись до ЗСУ після отримання повістки. 

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній. 

Активіст зазначив, що він уже знає, до якої військової частини піде після отримання повістки. Також він пригадав, що саме його фонд забезпечує підрозділи ЗСУ дронами-камікадзе. 

"Якщо мені дадуть повістку, я обов'язково піду в армію. І я навіть знаю, в яку військову частину я піду і до кого саме. Але на даному етапі, мені здається, що моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час, до того, як держава включилась, на мені і ще кількох фондах фактично трималось забезпечення війська FPV-дронами", - сказав він. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Стерненко: Перемога чи поразка - що на нас чекає? Хто нам не дає виграти. Скільки РФ може воювати

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