Зеленский назвал первый результат разговора с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал соглашение о недрах с президентом США Дональдом Трампом во время личного разговора в Ватикане.

Об этом украинский президент сообщил во время своего традиционного вечернего обращения в четверг, 1 мая.

«Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения — говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас у нас первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической», — подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, в Украине очень ждут других результатов разговора с Трампом в Ватикане.

Владимир Зеленский добавил, что подписанное соглашение будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких промедлений», — заверил он.

Президент отметил хорошую работу по соглашению украинской команды.

«Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину достаточно весомых, а кроме того, еще и для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, модернизации юридических практик в нашем государстве», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в соглашении нет долга и создается Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать здесь.

«Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда могут зарабатывать в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите», — пояснил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, куда в течение следующих 10 лет будут идти доходы от добычи полезных ископаемых.