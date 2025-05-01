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Соглашение Украины и США о недрах: куда пойдут доходы от добычи — Свириденко
Доходы от добычи полезных ископаемых будут возвращаться в общий американо-украинский фонд.
Согласно соглашению о недрах, заключенном США и Украиной, в течение следующих 10 лет доходы от добычи полезных ископаемых не будут распределяться. Они будут инвестироваться в новые украинские проекты и восстановление Украины.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.
«Доходы от добычи будут возвращаться в фонд и в течение следующих 10 лет реинвестиция будет происходить в Украине. Ни одна из сторон не будет претендовать на распределение дивидендов», — сказала она.
По ее словам, украинской стороне было важно закрепить именно этот механизм, чтобы быть уверенными, что этот фонд отвечает задаче привлечения инвестиций в украинскую экономику.
«Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не будут распределяться, а могут только инвестироваться в Украину, в новые проекты, в восстановление. Список этих проектов будем обсуждать с партнерами дополнительно», — добавила Юлия Свириденко.
Что известно о заключенном соглашении с США
Как сообщалось ранее, накануне 30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Согласно тексту соглашения, новые положения регулируют политические принципы сотрудничества по добыче полезных ископаемых, получению США доступа к украинским минералам, а также объемам будущей военной помощи.
Отдельно предполагается создание совместного Инвестиционного фонда, в который Украина будет передавать часть доходов от лицензий и рентных платежей.
Документ на 12 страницах определяет только общие принципы сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, военной помощи и инвестиций.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанное с Украиной соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда «историческим». Он подчеркнул, что это соглашение четко сигнализирует России о том, что «администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине».