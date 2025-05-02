Врачи назвали два овоща, которые помогают держать сахар в крови в пределах нормы

Какие продукты помогают держать сахар в норме / © www.freepik.com/free-photo

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Речь идет о брокколи и шпинате — продуктах, богатых клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Эксперты говорят, что брокколи содержит биологически активное вещество — сульфорафан, способный улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови. Кроме того, брокколи является мощным источником важных микроэлементов — магния, калия, витаминов группы В и фолиевой кислоты. Магний налаживает должное функционирование мышечной ткани и нервной системы. Калий регулирует АД, витамин В6 участвует в метаболизме белков, витамин С укрепляет иммунитет. А фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и развития клеток.

Шпинат богат магнием, который играет важную роль в регуляции уровня глюкозы. Он также содержит мало углеводов и много клетчатки, что делает его идеальным продуктом для людей с диабетом II типа или склонностью к нему.

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Шпинат содержит кучу других веществ, полезных для здоровья. Зелень богата каротиноидами, которые в организме превращаются в витамин А. Также шпинат содержит мощную часть витамина С, который укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье кожи. Кальций, содержащийся в слоеном овоще, необходим для здоровья костей, сердца, мышц и нервной системы.

Медики рекомендуют обязательно включать шпинат и брокколи в свой ежедневный рацион. Эти продукты помогут контролировать не только уровень сахара в крови, но и укрепить общее состояние здоровья.