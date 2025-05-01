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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Покушение на Сергея Стерненко: телохранителя спасло чудо (фото)

Активист и волонтер опубликовал фото простреленной одежды охранника.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
одежда охранника Стерненко

Одежда охранника Стерненко / © Telegram / Сергей Стерненко

Во время покушения на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко одна из пуль, выпущенных в него нападавшей женщиной, чуть не попал в его охранника из Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил сам Стерненко в своем сообщении в Telegram-канале, опубликовав фото простреленной одежды охранника.

«Одному из охранников повезло еще больше меня. Эту кофту пуля прошила, но сама она абсолютно целая», — написал он.

Сергей Стерненко назвал чудом то, что пуля даже не затронула охранника.

Пуля прошила одежду охранника / © Telegram / Сергей Стерненко

Пуля прошила одежду охранника / © Telegram / Сергей Стерненко

Как сообщалось ранее, 1 мая в Киеве женщина стреляла в Сергея Стерненко, но только легко ранила его. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов.

Нападавшую задержали работники СБУ, охраняющие активиста и волонтера, через свой фонд собирающего средства на дроны для ВСУ. Покушение было совершено по заказу российских спецслужб.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк доложил подробности расследования обстоятельств нападения на Стерненко президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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