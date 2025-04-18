Грейс Келлі / © Getty Images

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Княгиня Монако протягом багатьох років надихала жінок і Модні доми, такі як Gucci, що створив знаменитий візерунок Flora. Тому не дивно, що одним з улюблених аксесуарів княгині Монако Грейс були шовкові хустки. Вона могла за допомогою цього невеликого відрізка тканини перетворити будь-яке вбрання на стильне, а все що було потрібно — майстерно зав’язати його на шиї, голові чи прикрасити ним сумку.

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Грейс Келлі поєднувала хустки з коктейльними сукнями, строгими штанами, а також блузами та вбраннями для верхової їзди. Часто хустки вона робила акцентом образу, наприклад, вибирала їх із яскравим принтом або яскравого кольору. Також одним із брендів окрім Gucci, який носила княгиня, був бренд Hermès і в її колекції було багато хусток від нього.

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Оскільки хустки останні кілька сезонів користуються особливою популярністю і явно стануть головним модним аксесуаром 2025 року, пропонуємо подивитися, як їх колись носила одна з найвідоміших королівських осіб у світі.

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© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Нагадаємо, що також у Келлі була хустка під назвою Arm de Monaco створена 1959 року. Її вона якось носила як пов’язку на руку.

Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі з князем Реньє III і дітьми / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі, її батьки і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі отримала кільце на заручини / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press