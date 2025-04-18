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- Зірки і мода
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Яскраві хустки — улюблений аксесуар княгині Монако Грейс Келлі
Колишня голлівудська суперзірка мала велику колекцію хусток, які вона носила з різними вбраннями.
Княгиня Монако протягом багатьох років надихала жінок і Модні доми, такі як Gucci, що створив знаменитий візерунок Flora. Тому не дивно, що одним з улюблених аксесуарів княгині Монако Грейс були шовкові хустки. Вона могла за допомогою цього невеликого відрізка тканини перетворити будь-яке вбрання на стильне, а все що було потрібно — майстерно зав’язати його на шиї, голові чи прикрасити ним сумку.
Грейс Келлі поєднувала хустки з коктейльними сукнями, строгими штанами, а також блузами та вбраннями для верхової їзди. Часто хустки вона робила акцентом образу, наприклад, вибирала їх із яскравим принтом або яскравого кольору. Також одним із брендів окрім Gucci, який носила княгиня, був бренд Hermès і в її колекції було багато хусток від нього.
Оскільки хустки останні кілька сезонів користуються особливою популярністю і явно стануть головним модним аксесуаром 2025 року, пропонуємо подивитися, як їх колись носила одна з найвідоміших королівських осіб у світі.
Нагадаємо, що також у Келлі була хустка під назвою Arm de Monaco створена 1959 року. Її вона якось носила як пов’язку на руку.