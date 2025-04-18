Грейс Келли / © Getty Images

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Княгиня Монако на протяжении многих лег вдохновляла женщин и Модные дома, такие как Gucci, создавший знаменитый узор Flora. Поэтому неудивительно, что одним из любимых аксессуаров княгини Монако Грейс были шелковые платки. Она могла с помощью этого небольшого отрезка ткани превратить любой наряд в стильный, а все что было нужно — искусно завязать его на шее, голове или украсить им сумку.

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Грейс Келли сочетала платки с коктейльными платьями, строгими брюками, а также блузами и нарядами для верховой езды. Часто платки она делала акцентом образа, например, выбирала их с ярким принтом или яркого цвета. Также одним из брендов кроме Gucci, который носила княгиня, был бренд Hermès и в ее коллекции было много платков от него.

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Поскольку платки в последние несколько сезонов пользуются особой популярностью и явно станут главным модным аксессуаром 2025 года, предлагаем посмотреть, как их когда-то носила одна из самых известных королевских особ в мире.

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© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Напомним, что также у Келли был платок под названием Arm de Monaco созданный в 1959 году. Его она как-то носила в качестве повязки на руку.

Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли с князем Ренье III и детьми / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли, ее родители и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли получила кольцо на помолвку / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press