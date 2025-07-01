Метро Варшавы парализовано: в чем причина

Флаг Польши / © Pixabay

Реклама

В Варшаве произошло чрезвычайное происшествие — в ночь на 1 июля на станции метро Raclawicka вспыхнул пожар.

Об этом пишет in Poland.

Как сообщает спикер метрополитена Анна Бартонь, загорелась электроподстанция, что повлекло за собой выход из строя систем управления движением на первой линии метро.

Реклама

В результате инцидента полностью прекращена работа первой линии подземки. Для пассажиров введены временные автобусные и трамвайные маршруты. Ремонт поврежденных систем продолжается, однако сроки восстановления нормальной работы пока не названы.

На место происшествия прибыли 16 пожарных машин и 45 спасателей. В связи с чрезвычайной ситуацией мэр Варшавы Рафал Тшасковский созвал кризисную команду в Центре безопасности города.

Вторая линия метро работает, но с ограничениями — поезда курсируют с интервалом 6 минут.

Напомним, польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины по делу о масштабном пожаре в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве, который произошел в мае 2024 года. Следствие пришло к выводу, что возгорание было результатом умышленного поджога, организованного российскими спецслужбами.

Реклама

В рамках расследования установлено, что к диверсионному акту причастна, по меньшей мере, восьмиличная группа, часть которой действует за пределами Польши — в частности, на территории России и Литвы.

Среди обвиняемых двое украинцев. Один из них, Даниил Б., по данным следствия, имел задачу зафиксировать на видео пожар и работу спасателей, а затем передать материалы в РФ для дальнейшего использования в информационных кампаниях. Другой, Александр Ст., предположительно координировал этот процесс. Обоих подозревают в действиях по заказу российских спецслужб.