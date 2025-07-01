Метро Варшави паралізоване: в чому причина

Прапор Польщі / © Pixabay

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У Варшаві сталася надзвичайна подія — в ніч проти 1 липня на станції метро Racławicka спалахнула пожежа.

Про це пише in Poland.

Як повідомляє речниця метрополітену Анна Бартонь, загорілася електропідстанція, що спричинило вихід з ладу систем керування рухом на першій лінії метро.

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Внаслідок інциденту повністю припинено роботу першої лінії підземки. Для пасажирів запроваджено тимчасові автобусні та трамвайні маршрути. Ремонт пошкоджених систем триває, однак терміни відновлення нормального функціонування наразі не названі.

На місце події прибуло 16 пожежних машин і 45 рятувальників. Через надзвичайну ситуацію мер Варшави Рафал Тшасковський скликав кризову команду в Центрі безпеки міста.

Друга лінія метро наразі працює, але з обмеженнями — поїзди курсують з інтервалом 6 хвилин.

Нагадаємо, польська прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України у справі про масштабну пожежу в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві, яка сталася у травні 2024 року. Слідство дійшло висновку, що займання було результатом навмисного підпалу, організованого російськими спецслужбами.

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У рамках розслідування встановлено, що до диверсійного акту причетна щонайменше восьмиособова група, частина якої діє за межами Польщі, зокрема на території Росії та Литви.

Серед обвинувачених — двоє українців. Один із них, Данило Б., за даними слідства, мав завдання зафіксувати на відео пожежу та роботу рятувальників, а потім передати матеріали до РФ для подальшого використання в інформаційних кампаніях. Інший, Олександр Ст., ймовірно, координував цей процес. Обох підозрюють у діях на замовлення російських спецслужб.