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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
426
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 3 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Дева

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 3 июля?

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда силы зла упорно испытывают человека на прочность. Как правило, в такое время мы страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, что делает нас легкой добычей для мошенников всех мастей. Тем не менее, проявляя известную долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что.

Дева

Девы смогут — наконец-то! — добиться серьезной и амбициозной профессиональной цели, которую они поставили перед собой некоторое время назад. В последнее время они были готовы отказаться от нее, поскольку дело двигалось очень медленно, поэтому стало казаться, что силы и время тратятся зря. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют не торопиться с выводами — скорее всего, именно сегодня станет понятно, что надо совсем немного поднажать, и все сложится наилучшим образом.

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Дата публикации
Количество просмотров
426
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