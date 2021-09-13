У центрі Миколаєва закатали в асфальт частину зеленої зони

Містяни обурені таким "ремонтом".
Жителі Миколаєва просять прибрати асфальт із зеленої зони на перехресті вулиць Лягіна і Потьомкінських.
Відповідне звернення Євген Цимбалюк опублікував в Facebook-групі "Contact Center при Міколаївській міській раді".
Автор відзначив, що після ремонту дороги робітники "утилізували залишки асфальту просто на землі, яка начебто повинна бути газоном".
"Пішохідного переходу в цьому місці немає. Ніякого функціонального призначення укладання явно не несе. Прохання прибрати цей будівельне сміття, - сказано в повідомленні.
Користувачі прокоментували:
- Для сміттєвих контейнерів
- Це Миколаїв, дитинко
- Щось не видно відремонтованої ділянки
Нагадаємо, у Тернополі діти нищили набережну ставу. Вони розбирали бруківку в фонтанах та "будували" із неї імпровізований "басейн".