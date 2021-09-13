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У центрі Миколаєва закатали в асфальт частину зеленої зони

У центрі Миколаєва закатали в асфальт частину зеленої зони

Містяни обурені таким "ремонтом".

Жителі Миколаєва просять прибрати асфальт із зеленої зони на перехресті вулиць Лягіна і Потьомкінських.

Відповідне звернення Євген Цимбалюк опублікував в Facebook-групі "Contact Center при Міколаївській міській раді".

Автор відзначив, що після ремонту дороги робітники "утилізували залишки асфальту просто на землі, яка начебто повинна бути газоном".

"Пішохідного переходу в цьому місці немає. Ніякого функціонального призначення укладання явно не несе. Прохання прибрати цей будівельне сміття, - сказано в повідомленні.

Користувачі прокоментували:

  • Для сміттєвих контейнерів
  • Це Миколаїв, дитинко
  • Щось не видно відремонтованої ділянки    

Нагадаємо, у Тернополі діти нищили набережну ставу. Вони розбирали бруківку в фонтанах та "будували" із неї імпровізований "басейн".

Абсолютно новенький "Москвич" з 80-х, що возить з собою запаску, яка в житті не торкалась асфальту

Абсолютно новенький "Москвич" з 80-х, що возить з собою запаску, яка в житті не торкалась асфальту
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