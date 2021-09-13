У центрі Миколаєва закатали в асфальт частину зеленої зони

У центрі Миколаєва закатали в асфальт частину зеленої зони

Містяни обурені таким "ремонтом".

Жителі Миколаєва просять прибрати асфальт із зеленої зони на перехресті вулиць Лягіна і Потьомкінських.

Відповідне звернення Євген Цимбалюк опублікував в Facebook-групі "Contact Center при Міколаївській міській раді".

Також читайте Влада Рівного на прохання призера Олімпіади пообіцяла нарешті заасфальтувати вулицю спортсменів

Автор відзначив, що після ремонту дороги робітники "утилізували залишки асфальту просто на землі, яка начебто повинна бути газоном".

"Пішохідного переходу в цьому місці немає. Ніякого функціонального призначення укладання явно не несе. Прохання прибрати цей будівельне сміття, - сказано в повідомленні.

Користувачі прокоментували:

Для сміттєвих контейнерів

Це Миколаїв, дитинко

Щось не видно відремонтованої ділянки

Нагадаємо, у Тернополі діти нищили набережну ставу. Вони розбирали бруківку в фонтанах та "будували" із неї імпровізований "басейн".

Абсолютно новенький "Москвич" з 80-х, що возить з собою запаску, яка в житті не торкалась асфальту

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання