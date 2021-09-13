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В центре Николаева закатали в асфальт часть зеленой зоны

В центре Николаева закатали в асфальт часть зеленой зоны

Горожане возмущены таким "ремонтом".

Жители Николаева просят убрать асфальт из зеленой зоны на перекрестке улиц Лягина и Потемкинской.

Соответствующее обращение Евгений Цымбалюк опубликовал в Facebook-группе "Contact Center при Николаевском городском совете".

Автор отметил, что после ремонта дороги рабочие "утилизировали остатки асфальта прямо на земле, которая вроде бы должна быть газоном".

"Пешеходного перехода в этом месте нет. Никакого функционального назначения укладка явно не несет. Просьба убрать этот строительный мусор", — говорится в сообщении.

Пользователи прокомментировали:

  • Для мусорных контейнеров
  • Это Николаев, детка
  • Что-то не видно отремонтированного участка

Напомним, в Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали мостовую в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".

Абсолютно новенький "Москвич" с 80-х, что возит с собой запаску, которая в жизни не касалась асфальта

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