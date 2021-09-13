В центре Николаева закатали в асфальт часть зеленой зоны

Горожане возмущены таким "ремонтом".
Жители Николаева просят убрать асфальт из зеленой зоны на перекрестке улиц Лягина и Потемкинской.
Соответствующее обращение Евгений Цымбалюк опубликовал в Facebook-группе "Contact Center при Николаевском городском совете".
Автор отметил, что после ремонта дороги рабочие "утилизировали остатки асфальта прямо на земле, которая вроде бы должна быть газоном".
"Пешеходного перехода в этом месте нет. Никакого функционального назначения укладка явно не несет. Просьба убрать этот строительный мусор", — говорится в сообщении.
Пользователи прокомментировали:
- Для мусорных контейнеров
- Это Николаев, детка
- Что-то не видно отремонтированного участка
Напомним, в Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали мостовую в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".