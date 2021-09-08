Стильна Алла Пугачова у total black захопила молодявим виглядом

Артистка відвідала дитячий модний показ.

Російська співачка Алла Пугачова, яка днями ошелешила фанів своїм облисінням,тепер продемонструвала більш вдалий образ.

Так, артистка відвідала дитячий показ моди, куди прийшла у стильному вбранні. 72-річна Пугачова розпустила волосся, зробила яскравий макіяж та вбралася у total black. На знімку виконавиця позувала із учасницею показу, юною акторкою Таїсією Скоромоховою.

Алла Пугачова / instagram.com/moda.podiumkids

У коментарях юзери пишуть, що хто що б не казав про зовнішність Алли та різні невдалі фото – вона прекрасна.

Нагадаємо, раніше 72-річна Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу та фотошопу. Виконавиця продемонструвала свою природню красу.

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