Стильная Алла Пугачева в total black восхитила моложавым видом

Артистка посетила детский модный показ.

Российская певица Алла Пугачева, которая на днях ошарашила фанов своим облысением, теперь продемонстрировала более удачный образ.

Так, артистка посетила детский показ моды, куда пришла в стильном наряде. 72-летняя Пугачева распустила волосы, сделала яркий макияж и оделась в total black. На снимке исполнительница позировала с участницей показа, юной актрисой Таисией Скоромоховой.

Алла Пугачева / instagram.com/moda.podiumkids

В комментариях пользователи пишут, что кто что бы ни говорил о внешности Аллы и различных неудачных фото — она прекрасна.

Напомним, ранее 72-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа и фотошопа. Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку