46-летняя Ольга борется с меланомой и мечтает подержать внука на руках

Борьба с болезнью продолжается уже 6 лет.

46-летняя Ольга Хмеленко должна стать бабушкой, дочь наконец беременна. Наибольшая ее мечта сейчас — подержать внука на руках. Но женщина боится, что этого может никогда не случиться: у нее рак... И сейчас ей очень нужна помощь в лечении, чтобы дождаться выдающегося дня, а еще лучше выздороветь полностью.

Диагноз Оли: меланома кожи с метастазами в головной мозг и органы. Оля — герой! Ее борьба с раком продолжается уже 6 лет! Все началось с содранной родинки... По состоянию на сейчас позади у Оли — год иммунотерапии, 10 блоков ядовитой химиотерапии, трепанация черепа и удаление опухоли, а затем еще 13 месяцев таргетной терапии, которую завершила только зимой. И вот, когда казалось, что болезнь позади, — обследование в июне показывает новые метастазы, и снова в голову.

Надо срочно начинать новый курс лечения таргетными препаратами, которые не зарегистрированы в Украине. Нужно четыре курса. Стоимость одного курса — 167 000 грн. Далее еще два года — другой препарат. Стоимостью 66 000 грн в месяц. Оля долго не просила о помощи. Но за годы лечения из семейного бюджета потрачено уже более полутора миллиона гривен.

Сейчас у этой женщины нет другого выхода, чем просить неравнодушных людей. На первый курс собрать Оле удалось, его она прошла на прошлой неделе. Теперь есть три недели, чтобы собрать 167 000 грн.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7450 1411 0958 Хмеленко Ольга Леонидовна

IBAN 073052990000026203866415509

Ощадбанк 5167 4999 9393 6105 KHMELENKO OLHA

ПриватБанк (доллары) 4149 4993 8436 5340

IBAN 683052990000026205901930505 KHMELENKO OLHA

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку