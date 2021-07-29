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Семья Анны просит помочь им вылечить женщину от меланомы

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Семья Анны просит помочь им вылечить женщину от меланомы

Онкологию преодолевают новейшими препаратами, стоят очень дорого.

Дрозд Анна проходит лечение препаратом, одно введение которого стоит более 116 000 гривен и их она прошла уже 7, и нужно продолжать, а средств уже не осталось.

«Болезнь началась с бородавки на нижней части большого пальца ноги, которая со временем превратилась в пятно темно коричневого цвета неправильной формы, кровоточила. В январе 2021 поставили диагноз меланома кожи 1 пальца правой стопы. Сразу после установления диагноза ей сделали операцию в институте онкологии», — рассказывает дочь Анны.

На время операции и сейчас метастазов в органы не было, только в 2 лимфатических узлах, поэтому врачи решили, что в случае Анны будет действенная иммунотерапия, которая заставляет организм самостоятельно распознавать раковые клетки и бороться с ним.

«Кроме хирургического лечения назначили дополнительную терапию: иммунотерапию в течение года. Эта терапия считается современным методом лечения меланомы, фокусируется на включении иммунной системы пациента с целью разрушения раковых клеток», — добавляет дочь.

Препарат иммунотерапии нужно вводить каждые 3 недели и до этого времени им это удавалось. «4 августа быть 8 введения. Финансово нам уже очень трудно. Государство обещает предоставить препарат, просто из слов, в конце августа, может в сентябре. Обращались в Минздраве с письмом, ответ еще не поступил. Врачи говорят, что такими методами лечат в Европе, советуют не прекращать лечение, вводить препарат каждые 3 недели в течение года, выходит за год надо сделать 16 введений. Просим Вас помочь собрать средства для дальнейшего лечения моей мамы», — просит дочь Анны.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 0091 3752 Дрозд Анна Васильевна