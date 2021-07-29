Народные приметы, обряды и обычаи 29 июля

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.

29 июля верующие и церковь почтили память священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мученицф Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

29 июля: церковный праздник

Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали за Христа во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал Севастийских гражданам принести жертву идолам. Но жители Севастии, в большинстве христиане, отказались участвовать в нечестивому святые и приносить жертвы идолам, их схватили

Святитель Афиноген пришел к Севастии и стал упрекать судью за то, что в темницу брошены невиновные. Он был схвачен. В тюрьме святой Афиноген укреплял своих духовных детей на подвиг. Приведенные на суд, все святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам.

Перенеся жестокие пытки, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников, палачам было приказано пытать старца. Укрепляемый Господом, святитель Афиноген с достоинством перенес мучения. Единственным его просьбе было — казнить его в монастыре.

29 июля: народные традиции

Ранее в народе день считается праздником "именного снопа". Также ранее верили, что с 29 июля жара будет постепенно уменьшаться. К тому же верили, что лесом ходит звезда и подбирает птичьи перья, поэтому туда не ходили в этот день, боясь потревожить и его жителей.

29 июля: украинские народные приметы

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.

Появился первый туман иди по грибы.

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

Если на сосне много шишек, то хорошо уродится ячмень.

Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

Какое лето, такая и зима, лето будет с бурями — зима с метелями.

29 июля: что стоит сделать

Ранее Афиноген день считался началом жатвы. Первый сноп крестьяне называли именным. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. Соломой из этого снопа кормили больную скотину, а осенью с него начинали молотьбу.

29 июля: что нельзя делать

ссориться и ругаться;

ходить в лес;

отказывать нуждающимся;

лениться и бить баклуши.

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