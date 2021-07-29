Народные приметы, обряды и обычаи 29 июля

Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.
29 июля верующие и церковь почтили память священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мученицф Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.
29 июля: церковный праздник
Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали за Христа во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал Севастийских гражданам принести жертву идолам. Но жители Севастии, в большинстве христиане, отказались участвовать в нечестивому святые и приносить жертвы идолам, их схватили
Святитель Афиноген пришел к Севастии и стал упрекать судью за то, что в темницу брошены невиновные. Он был схвачен. В тюрьме святой Афиноген укреплял своих духовных детей на подвиг. Приведенные на суд, все святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам.
Перенеся жестокие пытки, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников, палачам было приказано пытать старца. Укрепляемый Господом, святитель Афиноген с достоинством перенес мучения. Единственным его просьбе было — казнить его в монастыре.
29 июля: народные традиции
Ранее в народе день считается праздником "именного снопа". Также ранее верили, что с 29 июля жара будет постепенно уменьшаться. К тому же верили, что лесом ходит звезда и подбирает птичьи перья, поэтому туда не ходили в этот день, боясь потревожить и его жителей.
29 июля: украинские народные приметы
- Огонь в печи белеет, а жар быстро гаснет — завтра будет непогода.
- Появился первый туман иди по грибы.
- Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.
- Если на сосне много шишек, то хорошо уродится ячмень.
- Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.
- Какое лето, такая и зима, лето будет с бурями — зима с метелями.
29 июля: что стоит сделать
Ранее Афиноген день считался началом жатвы. Первый сноп крестьяне называли именным. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. Соломой из этого снопа кормили больную скотину, а осенью с него начинали молотьбу.
29 июля: что нельзя делать
- ссориться и ругаться;
- ходить в лес;
- отказывать нуждающимся;
- лениться и бить баклуши.
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