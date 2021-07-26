Таропрогноз на 26 июля-1 августа: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают понять, что мы хотим дальше.
Карты Таро — это замечательный советчик, который может помочь вам стать лучше версии себя. Также вы можете обратиться к ним за помощью в любое время суток. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю — на 26 июля-1 августа — от мастера Таро Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Девятка мечей"
Эта карта свидетельствует о мученичестве, нервности, переполнении эмоциями, тревожные мысли, понимание неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое и все изменить, страхе перед неизвестным, бессонных ночах, внезапном горе, чувство поражения и тому подобное.
Хотя с первого взгляда, эта карта может показаться очень темной в масти мечей, она несет благое известие о том, что темные времена скоро закончатся. Мы можем поднять голову и увидеть солнечный свет даже из глубин отчаяния и горя.
Она подсказывает, что пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Она приведет нас к осознанию причины трудностей. Также найдите причины, которые тормозят ваше движение вперед. Старайтесь найти свои уязвимые места. Пришло время поработать над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Туз пентаклей"
Эта карта сообщает о процветании, плодородие, но и реализме. Эта карты свидетельствует о практических достижениях и осознанные результаты, доверие в любой ситуации, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.
Нужно научиться извлекать успех из всего. Сейчас не время строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения ради себя и своего будущего. Речь идет о новых начинаниях, но приземленные, практические и доступные. Начните действовать уже сейчас, чтобы добиться результатов.
Также эта карта подсказывает, что вы перестали думать о своих духовных потребностей и сконцентрировались на деньгах и материальных благах.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Паж кубков"
Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, настоящие порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.
"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Нужно более воспринимать потребности других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу. Подумайте, что вы вносите в свое дело, а что — ваши партнеры.
Впереди вас ждут новые победы и вы с головой погрузитесь в дела.
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