Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 800.

В Украине по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 510 людей выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 480 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 19 582 человека;

методом ИФА — 7 962 человека;

экспресс-тестами — 14 960 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 250 907 человек;

выздоровели — 2 185 849 человек;

летальных исходов — 52 916;

проведено ПЦР-тестов — 11 341 529.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Коронавирус во Львове и области 29 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус в Украине: в Киеве умер один из шести инфицированных штаммом "Дельта"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку