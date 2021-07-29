Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 800.
В Украине по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 510 людей выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 480 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 19 582 человека;
- методом ИФА — 7 962 человека;
- экспресс-тестами — 14 960 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 250 907 человек;
- выздоровели — 2 185 849 человек;
- летальных исходов — 52 916;
- проведено ПЦР-тестов — 11 341 529.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
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