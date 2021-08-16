В Индонезии извергается вулкан Мерапи

Вулкан — активный в Индонезии.
На индонезийском острове Ява вновь началось извержение вулкана Мерапи.
Вулкан проснулся в понедельник, 16 августа, пишет Associated Press.
Лавина начала сходить на юго-восточном склоне. Она течет вниз по склонам на остров Ява. Кроме того, утром в воздух поднялось облако пепла, который распространился на расстояние более 3 км. Она покрыла пеплом села.
Слди заметить, что это самый поток лавы с осени 2020 — когда власти объявили повышенный уровень опасности из-за извержения. На данный момент информации о жерт или погибших нет, говорит Ханик Хумайда, глава Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Джокьякарты.
Людям рекомендовали держаться на расстоянии 5 км от устья кратера. В случае ухудшения ситуации возможна эвакуация населения.
Как сообщалось, вулкан Этна на итальянском острове Сицилия после извержений установил новый рекорд высоты — 3357 метров. В Италии на острове Сицилия в ночь на 9 августа произошло извержения вулкана Этна. Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.