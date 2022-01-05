В Конго снова проснулся один из крупнейших вулканов мира, убивший десятки человек в прошлом году (фото)

Геологи из вулканической обсерватории города Гома сообщили, что пока рано говорить о извержениях, но они наблюдают повышение сейсмической активности.
Один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что кратер на горе Ньярогонго наполнен горячей лавой. Жителям посоветовали сохранять спокойствие.
Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x– josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022
Напомним, вулкан Ньирагонго начал извергаться в мае прошлого года. Его жертвами стали более 30 человек. Еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, в то время как другие все еще живут во временном лагере в городе Гома. Заранее предупредить об извержении местная обсерватория не смогла из-за нехватки средств.
Читайте также:
- Лучше не ехать: Закарпатье продолжает подтапливать, движение рядом дорог ограничено (фото)
- США накрыл снежный шторм : погибли пять человек, произошло сотни аварий
- Мощное торнадо в США: более 70 человек погибли, сотня — пропавших без вести
- Шквальный ветер и паводки: Балканы страдают от сильного шторма
- В Антарктиде рекордный снежный покров: пингвинов засыпало в гнездах (фото)