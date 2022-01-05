В Конго снова проснулся один из крупнейших вулканов мира, убивший десятки человек в прошлом году (фото)

В Конго снова проснулся один из крупнейших вулканов мира, убивший десятки человек в прошлом году (фото)

Геологи из вулканической обсерватории города Гома сообщили, что пока рано говорить о извержениях, но они наблюдают повышение сейсмической активности.

Один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что кратер на горе Ньярогонго наполнен горячей лавой. Жителям посоветовали сохранять спокойствие.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x – josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Напомним, вулкан Ньирагонго начал извергаться в мае прошлого года. Его жертвами стали более 30 человек. Еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, в то время как другие все еще живут во временном лагере в городе Гома. Заранее предупредить об извержении местная обсерватория не смогла из-за нехватки средств.

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