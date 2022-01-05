Помогите собрать средства на реабилитацию Ники

Девочка может получить полноценную жизнь.

Во время рождения у Ники случилась тяжелая степень асфиксии, потом была реанимация, где дважды у ребенка останавливалась сердечко.

«Врачи не давали никаких прогнозов... Говорили молиться и верить... Ребенка спасли, но как следствие ДЦП... Пройден долгий путь реабилитации и медикаментозно, и физически. Делались и массажи, и ЛФК, занимались верховой ездой, плаванием, работали с логопедом... Сейчас мы начинаем самостоятельно вставать и делать несколько шагов, появляются новые звуки и любопытство ко всему новому», - рассказывает мама девочки.

Семья понимает, что это только начало и нужна дальнейшая реабилитация, ведь пока ребенок маленький, есть большие вероятность, что при правильном лечении он сможет догнать сверстников в навыках.

«Помогите, пожалуйста, девочке сделать самостоятельные шаги в свое будущее, ведь у нас есть все шансы для этого. Реабилитация стоит немалых денег, мы до этого времени не обращались за помощью, но собственных средств не хватает уже», – говорит мама Ники.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 0556 4115

Крючко Леся Михайловна