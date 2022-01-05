Допоможіть зібрати кошти на реабілітацію Ніки

Дівчинка може отримати повноцінне життя.

Під час народження у Ніки стався тяжкий ступінь асфіксії, потім була реанімація, де двічі у дитини зупинялось сердечко.

«Лікарі не давали жодних прогнозів... Говорили молитися і вирити... Дитину врятували, але як наслідок ДЦП... Пройдено довгий шлях реабілітації і медикаментозно, і фізично. Робилися і масажі, і ЛФК, займалися верховою їздою, плаванням, працювали з логопедом... Зараз ми починаємо самостійно вставати і робити декілька кроків, з'являються нові звуки і цікавість до всього нового», - розповідає мама дівчинки.

Родина розуміє, що це лише початок і потрібна подальша реабілітація, адже поки дитина маленька, є велика ймовірність, що у разі правильного лікування вона зможе наздогнати однолітків у навичках.

«Допоможіть, будь ласка, дівчинці зробити самостійні кроки у своє майбутнє, адже в нас є всі шанси для цього. Реабілітація коштує немалих грошей, ми до цього часу не звертались за допомогою, але власних коштів не вистачає вже», – каже мама Ніки.

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Крючко Леся Михайлівна