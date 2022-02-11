Под Харьковом микроавтобус насмерть сбил 18-летнюю девушку

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой.

В Харьковской области микроавтобус "снес" девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает 057.

В Харьковской области недалеко от элеватора в селе Губаревка Богодуховского района водитель микроавтобуса сбил 18-летнюю девушку. ДТП произошло вчера, 10 февраля.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, девушка получила тяжелые травмы. На место ДТП вызвали медиков, но потерпевшая до их приезда скончалась.

Скорая приехала на место ДТП через пять минут.

Напомним, что жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды. И первая, и вторая машина были из кортежа.

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