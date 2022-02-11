Під Харковом мікроавтобус на смерть збив 18-річну дівчину

Постраждала померла на місці події до приїзду швидкої.

У Харківській області мікроавтобус "зніс" дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє 057.

У Харківській області неподалік елеватора у селі Губарівка Богодухівського району водій мікроавтобуса збив 18-річну дівчину. ДТП сталася учора, 10 лютого.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, дівчина зазнала важких травмувань. На місце ДТП викликали медиків, але потерпіла до їхнього приїзду померла.

Швидка приїхала на місце ДТП за п'ять хвилин.

Нагадаємо, що жертву ДТП за участю кортежа бізнесмена Олександра Ярославського переїхали двічі. І перша, і друга машина були з кортежу.

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