Жертву ДТП з кортежем Ярославського переїхали двічі - ЗМІ

Зазначається, що і перша, і друга машина були з кортежу.

Жертву ДТП за участю кортежа бізнесмена Олександра Ярославського переїхали двічі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

За даними джерела, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина були з кортежу.

Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього, джерело УП стверджує, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

Варто зазначити, що чоловік який вранці здався поліції, насправді під час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Нагадаємо, поліція встановила особу загиблого у ДТП з кортежем Ярославського.

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