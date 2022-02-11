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В Росії валиться фондовий ринок на тлі агресії проти України

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В Росії валиться фондовий ринок на тлі агресії проти України

В Росії триває обвал фондового ринку / Associated Press

Долар торгується на рівні 75 руб., євро – 85,6 руб.

На фондовому ринку Росії 11 лютого продовжується обвал, який стартував ще в січні з початку загострення ситуації на кордоні з Україною.

 Про це свідчать дані ru.investing.com.

Індекс МосБіржі станом на 14:40 (за Києвом) впав на 2,94% – до 3 548,34 пункта. Водночас індекс РТС впав на 3,75% ­– до 1 488,84 пункта.   

Індекс МосБіржі впав на 2,94% / ©
Індекс МосБіржі впав на 2,94%

Тим часом акції "Сбєрбанка" впали до 268,15 руб., "Газпрому" – до 322,47 руб., "Норнікеля" – до 21 972, "Лукойла" – до 6 859, "Яндекса" – 3 722,8.

Акції 
Акції "Сбєрбанка" впали до 268,15 руб. / скриншот

Долар торгується на рівні 75 руб., євро – 85,6 руб.

Нагадаємо, великий обвал російського фондового ринку був зафіксований 18 січня, коли індекс московської біржі знизився на 6,5%.

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