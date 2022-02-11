"Світ навиворіт": Комаров підніметься на вулкан Чимборасо і побачить, як видобувають кригу у горах

Телеведучий спробує змінити на краще життя героя програми та повернути актуальність професії кригорубів.

У суботу, 12 лютого, о 18:30 глядачі 1+1 побачать продовження експедиції команди "Світу навиворіт" Еквадором.

Дмитро Комаров підніметься на легендарний вулкан Чимборасо, розкриє секрети стародавньої професії кригоруба, а також намагатиметься змінити на краще життя останнього кригоруба в історії.

Минулого випуску Дмитро Комаров познайомився з національним героєм Еквадору, 77-річним Бальтаразом Ушко, який десятиліттями видобував кригу в Андах.

Команду "Світу навиворіт" продовжує досліджувати Еквадор / пресслужба каналу "1+1"

Ще 30 років тому професія кригорубів була звичайною для цих місць. Її представники підіймалися на вулкан Чимборасо, вручну відколювали шматки тисячолітньої криги, спускали його брили вниз на віслюках та продавали місцевому населенню. Для жителів прилеглих міст така крига була необхідною для зберігання продуктів. Але з появою холодильників ця професія стала непотрібною.

Сьогодні Бальтазар Ушко – єдиний, хто залишився із цілого покоління кригорубів. Все життя він щодня підіймався на величезну висоту за кришталево чистою кригою, а тепер розповідає про свою професію молодому поколінню. Вік бере своє, і Бальтазар не може часто підійматися в гори. Йому допомагають рідні і, як і раніше, видобувають трохи криги для продажу. Сьогодні її купують лише у невеликій кількості виробники коктейлів, і родина Ушко заробляє дуже мало.

Команду "Світу навиворіт" продовжує досліджувати Еквадор / пресслужба каналу "1+1"

Дмитру Комарову випала унікальна можливість познайомитися з сім'єю останнього кригоруба та дізнатися про секрети професії, яка зовсім скоро може зникнути назавжди. Разом із Бальтазаром та його рідними телеведучий підніметься до льодовика вулкана Чимборасо на висоту 4800 метрів, щоб побачити на власні очі, як видобувають найчистішу кригу на планеті.

"Робота кригоруба – це не просто наколоти замерзлої води. Потрібно спочатку піднятися на величезну висоту і потім спустити цінний вантаж. Наприклад, піднятися на головну гору західної Європи Монблан – справжній виклик та перевірка на міцність для багатьох альпіністів з усього світу. Тільки уявіть, на таку саму висоту родина Ушко підіймається постійно, але не в пошуках екстриму, а щоб виконати свою роботу", - розповів Дмитро Комаров.

Команду "Світу навиворіт" продовжує досліджувати Еквадор / пресслужба каналу "1+1"

З Бальтазаром може піти в минуле і його професія. Але Дмитро Комаров, у кращих традиціях програми, намагатиметься зробити маленьке диво для героя та повернути актуальність справи його життя. Телеведучий намагатиметься зробити професію кригоруба знову потрібною та актуальною, а також знайти спосіб покращити життя родини Ушко.

Команду "Світу навиворіт" продовжує досліджувати Еквадор / пресслужба каналу "1+1"

Що задумав Дмитро Комаров, і як можна зробити професію, що вмирає, потрібною в сучасному світі, дивіться в новому випуску – цієї суботи, 12 лютого, о 18:30 на 1+1.

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