В Греции строят 35-километровый забор на границе с Турцией: причина

Власти Греции приступили к строительству дополнительных заграждений на границе с Турцией.

В Греции начали строительство дополнительного 35-километрового стального ограждения вдоль реки Марица на границе с Турцией для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Daily Sabah.

Строительство ограждения начато на берегу реки, обозначающей большую часть турецко-греческой границы, по контракту двух компаний.

Дополнительный 35-километровый стальной забор высотой 5 метров будет построен между городами Дидимотейхо и Суфли, расположенными вблизи турецкой границы.

Общая стоимость дополнительных сооружений и ремонта вместе с новым забором достигнет примерно 100 миллионов евро.

Этот забор строят, чтобы не допустить мигрантов с Ближнего Востока, Азии или Африки в Европейский Союз через Турцию. Многие нелегальные мигранты стараются нелегально я в Турцию, чтобы потом пересечь границу с Грецией и попасть в Европейский Союз.

Ранее Греция возвела два стальных ограждения на границе с Турцией, протяженность которых составляет 12,5 и 26,5 км.

Напомним, в Греции в июне произошла самая смертоносная за этот год авария с мигрантами – утонули почти 60 человек.

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