Літак здійснив екстрене приземлення через смерть пасажирки

Літак Turkish Airlines здійснив екстрене приземлення через смерть пасажирки на борту.

В Алжирі літак авіакомпанії Turkish Airlines здійснив екстрене приземлення через смерть пасажирки на борту.

Про це пише УНН.

Інцидент стався на борту авіарейсу, що вилетів із аеропорту Стамбула до Марракеша, Марокко. Екіпаж літака запідозрив дивне після того, як пасажирка попрямувала до туалету і надовго затрималася там.

Коли двері туалету відчинили – пасажирка була в непритомному стані. Їй спробували надати допомогу бортпровідниця і лікар, але безрезультатно. Екіпаж вирішив екстрено здійснити приземлення в Алжирі.

Після приземлення літака на його борт піднялися парамедики та підтвердили смерть пасажирки. Алжирська влада розпочала розслідування інциденту. Розглядають і версію самогубства.

Нагадаємо, у Греції розбився літак ВПС, який гасив лісову пожежу, на борту було двоє пілотів (відео).

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