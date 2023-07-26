Окупанти випустили 300 снарядів по Херсонщині, вбивши двох людей

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.
Російські війська 55 разів обстріляли Херсонську область 25 липня, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, російські загарбники під час обстрілів Херсонщини випустили по ній 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.
Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області, по території одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.
Внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.
Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 25 липня окупанти обстріляли з артилерії на Херсонщині Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівку, Комишани, Кізомис, Станіслав.
Водночас в ОК "Південь" поінформували, що в російських військ є проблеми з ресурсами на лівобережжі Херсонщини, зокрема ворог відчуває "снарядний голод".
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