Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти випустили 300 снарядів по Херсонщині, вбивши двох людей

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
16
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти випустили 300 снарядів по Херсонщині, вбивши двох людей

Окупанти обстріляли Херсонщину з "Градів" та інного озброєння / Фото: uk.wikipedia

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Російські війська 55 разів обстріляли Херсонську область 25 липня, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, російські загарбники під час обстрілів Херсонщини випустили по ній 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області, по території одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.

Внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 25 липня окупанти обстріляли з артилерії на Херсонщині Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівку, Комишани, Кізомис, Станіслав.

Водночас в ОК "Південь" поінформували, що в російських військ є проблеми з ресурсами на лівобережжі Херсонщини, зокрема ворог відчуває "снарядний голод".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
16
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація