Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті

Мінування ЗАЕС, а також бойові дії у безпосередній близькості від ядерного об’єкта загрожують безпеці цілого регіону.

Про це пише видання Politico.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від мониторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

"Він (реактор – ред.) може вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує", - заявив міністр.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це йдеться у звіті МАГАТЕ від 24 липня.

У публікації йдеться, що співробітники організації виявили кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру Запорізької АЕС.

За словами експертів, протипіхотні міни розмістили російські військовослужбовці в зоні, недоступній для працівників ЗАЕС.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що навіть за найгіршого сценарію катастрофи на Запорізькій АЕС таких наслідків, як після Чорнобиля або Фукусіми, для населення не буде.

У ГУР МО попередили про можливі провокації на території Запорізької АЕС з боку російських окупантів із застосуванням важкого озброєння.

В "Енергоатомі" повідомили 24 липня, що за наказом російських окупантів на Запорізькій АЕС енергоблок №4 було переведено в режим "гарячий зупин". Це загрожує ядерній та радіаційній безпеці через тривале простоювання обладнання, відсутність належного технічного обслуговування та ремонту.