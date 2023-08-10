В Украине произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в 10:36.
В четверг, 10 августа, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Специалисты установили, что эпицентр землетрясения был 10 км к востоку от Ужгорода Закарпатской области на глубине 5 км. Подземные толчки зафиксировали в 10:36.
По классификации землетрясений относится к неощутимым. Последнее зарегистрированное землетрясение в этом районе было 14 января 2022 года с магнитудой 1,5.
"В течение 2020-2023 гг. из района Ужгорода было зарегистрировано 7 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно", — сказано в сообщении.
Напомним, последний раз в Украине землетрясение фиксировали 31 июля, которое произошло также в Закарпатской области.
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