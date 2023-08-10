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СБУ предупреждала: в Беларуси на Мозырском НПЗ произошел пожар

СБУ предупреждала: в Беларуси на Мозырском НПЗ произошел пожар

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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СБУ предупреждала: в Беларуси на Мозырском НПЗ произошел пожар

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси

На Мозырском НПЗ произошел пожар через неделю после предостережения СБУ.

На Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси 10 августа произошел пожар.

Об инциденте сообщает МЧС Беларуси.

Отмечается, что возгорание произошло на установке по производству бензина Мозырьского НПЗ. Белорусские спасатели уже ликвидировали пожар.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из защелки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливают.

Напомним, 4 августа Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Так, в СБУ предупредили, что провокацию готовит диверсионно-разведывательная группа из кадровых российских военных и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев". Они должны были притвориться "украинскими диверсантами" и обвинить во всем Украину, чтобы втянуть Беларусь в войну.

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Дата публикации
Просмотры
3992
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