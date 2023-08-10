СБУ попереджала: у Білорусі на Мозирському НПЗ сталася пожежа

На Мозирському НПЗ сталася пожежа через тиждень після застереження СБУ.

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі 10 серпня сталася пожежа.

Про інцидент повідомляє МНС Білорусі.

Зазначається, що займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ. Білоруські рятувальники вже ліквідували горіння.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Причину загоряння встановлюють.

Нагадаємо, 4 серпня Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

Так, в СБУ попередили, що провокацію готує диверсійно-розвідувальна група із кадрових російських військових та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців". Вони мали вдати з себе "українських диверсантів" і звинуватити в усьому Україну, аби втягнути Білорусь у війну.

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