В Одеській області пес на смерть загриз жінку

Сусіди викликали швидку допомогу, але вже було пізно.

У селі Табаки Одеської області пес породи алабай загриз свою господарку, через що вона загинула.

Про це повідомили в Головному управлінні нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, жінка приїхала з міста на дачу нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Щойно господиня зайшла у двір, пес накинувся на неї.

Аби підступитися до потерпілої правоохоронцям довелось використати табельну зброю та застрелити собаку. Сусіди викликали "швидку", однак жінка померла на місці до її приїзду.

За фактом загибелі жінки слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, на Чернігівщині німецька вівчарка напала на двох рідних сестер.

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