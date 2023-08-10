В Одесской области пес насмерть загрыз женщину

Соседи вызвали скорую помощь, но уже было поздно.

В селе Табаки Одесской области собака породы алабай загрызла свою хозяйку, из-за чего она погибла.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, женщина приехала из города на дачу накормить своих собак. Всех животных владельцы держали привязанными, кроме алабая. Как только хозяйка вошла во двор, пес набросился на нее.

Чтобы подступиться к потерпевшей, правоохранителям пришлось использовать табельное оружие и застрелить собаку. Соседи вызвали "скорую", однако женщина скончалась на месте до ее приезда.

По факту гибели женщины следователи открыли производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, в Черниговской области немецкая овчарка напала на двух родных сестер.

Читайте также: