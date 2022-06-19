У Вінницькій області пітбуль пошматував двох дітей

У селі Кошаринці Жмеринського району пес покусав двох дітей. Правоохоронці почали досудове розслідування.

Дітей госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Пітбуль накинувся на двох хлопчиків віком 8 та 9 років, коли вони проходили повз будинок його власниці. 45-річна жінка розповіла, що пітбуля вона зачинила на подвір’ї, а сама пішла на город. Чи міг пес самостійно залишити територію, наразі з'ясовують правоохоронці.

Триває досудове розслідування. Передня правова кваліфікація події – стаття 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Покарання за таке – до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на території продовольчого ринку по проспекту Центральному в Миколаєві невідомий чоловік в магазині застрелив собаку і пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула. 59-річному чоловікові дізнавачі оголосили про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Уже в середині вересня в поліції завершили розслідування за фактом вбивства жителем Миколаєва собаки і направили кримінальне провадження до суду.

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