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З Луганської області вдалося евакуювати ще 32 людини - ОВА

З Луганської області вдалося евакуювати ще 32 людини - ОВА

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З Луганської області вдалося евакуювати ще 32 людини - ОВА

На Луганщині ворог продовжує знищувати багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах.

Із Лисичанська на Луганщині протягом суботи, 18 червня, вдалося евакуювати ще 32 людини. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

"18 червня під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту. Загалом протягом дня поліцейським, рятувальникам, представникам Військової адміністрації та волонтерам вдалося евакуювати 32 жителів Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ", - сказав він.

Він наголосив, що в Лисичанську ворог знищує багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. За його словами, багато хто виїхав ще в березні-квітні, а ті, хто залишався, вже теж хочуть потрапити до мирних регіонів України.

Нагадаємо, від 24 лютого окупанти незаконно депортували до Росії понад 1,9 мільйона українців, з них – понад 307 тисяч дітей.  

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