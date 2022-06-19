Понад 300 тисяч дітей окупанти примусово вивезли з України - дані РФ

Понад 300 тисяч дітей окупанти примусово вивезли з України - дані РФ

Таку кількість дітей вивезли до РФ з території України, "Л/ДНР" від початку повномасштабної війни.

Від 24 лютого окупанти незаконно депортували до Росії понад 1,9 мільйона українців, з них – понад 307 тисяч дітей.

Про це заявив начальник національного центру управління оборони РФ Михайло Мізінцев пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Лише протягом минулої доби з України та територій так званих "Л/ДНР" окупанти примусово, без погодження з українською стороною, вивезли 29 733 людини, зокрема 3 502 дітей.

Нагадаємо, понад 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

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