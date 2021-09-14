Безжальне вбивство собаки у Миколаєві: стрільцю "світить" термін

Справу вже передали до суду.

У Миколаєві чоловік, який вбив собаку, буде відповідати перед законом. Слідчі завершили розслідування за фактом жорсткого поводження із твариною та направили кримінальне провадження до прокуратури.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Раніше повідомлялось, що на спецлінію 102 надійшло звернення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов.

Від отриманих ушкоджень тварина загинула. Того ж дня зловмисника затримали, а також вилучили пневматичну гвинтівку, яку направили на дослідження.

59-річному чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України "Жорстоке поводження з тваринами".

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку слідчих дій для встановлення усіх обставин події, у тому числі призначили балістичну експертизу та допитали більше 20 очевидців і свідків.

Дізнавачі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка вже скерувала його до суду.

Тепер Центральний районний суд Миколаєва вирішуватиме долю фігуранта.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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