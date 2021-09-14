Безжалостное убийство собаки в Николаеве: стрелку "светит" срок

Дело уже передано в суд.
В Николаеве мужчина, который убил собаку, будет отвечать перед законом. Следователи завершили расследование по факту жестокого обращения с животным и направили уголовное производство в прокуратуру.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Ранее сообщалось, что на спецлинию 102 поступило обращение от граждан о том, что на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел.
От полученных повреждений животное погибло. В тот же день злоумышленника задержали, а также изъяли пневматическую винтовку, которую направили на исследование.
59-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины "Жестокое обращение с животными".
Во время досудебного расследования правоохранители провели ряд следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия, в том числе назначили баллистическую экспертизу и допросили более 20 очевидцев и свидетелей.
Дознаватели отделения полиции № 1 Николаевского районного управления закончили расследование и направили уголовное производство в прокуратуру, которая уже направила его в суд.
Теперь Центральный районный суд Николаева будет решать судьбу фигуранта.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.