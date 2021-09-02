Жорстоке вбивство собаки у Миколаєві: стрілець напав на журналістів ТСН

Цього 61-річного чоловіка в будинку побоюються всі, кажуть сусіди. Часто випиває, зривається на довколишніх, кидає камінням у дітей.

Стрілянина на ринку в Миколаєві — серед білого дня чоловік прийшов туди з рушницею і просто в магазині розстріляв собаку. Продавці вистежили душогуба. Але коли до нього приїхала знімальна група ТСН, правоохоронцям довелося захищати від агресивного чоловіка журналістів.

Про це йдеться 2 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Чоловік агресивно реагує на візит нашої знімальної групи до його квартири. Від розлюченого чоловіка нас рятують правоохоронці, що приїхали вилучати зброю, з якої ймовірний нападник напередодні вбив собаку.

Ось, що кажуть свідки: "Він просто у магазині розстріляв цього собаку".

Момент убивства пані Валентина бачила на власні очі. Каже, що чоловік купив пляшку горілки, а потім причепився до собаки, який дрімав в кутку. Нарешті, витягнув рушницю і просто там його розстріляв.

Новини України: в Миколаєві чоловік розстріляв пса посеред магазину

На звук пострілу повискакували люди з усіх сусідніх магазинів. Побачили скривавленого пса та чоловіка з рушницею.

Цей собака жила на ринку більш як 15-ть років, кажуть люди. Продавці самі ж його чипували і за це прозвали Чипа.

Стрілець, кажуть продавці, постійний покупець. Живе неподалік. Після вбивства за ним прослідив один із продавців. Записав адресу й передав у поліцію. Копи приїхали зі спецзагоном. Слідом за ними — наша знімальна група.

Цього 61-річного чоловіка в будинку побоюються всі, кажуть сусіди. Часто випиває, зривається на довколишніх, кидає камінням по дітях у дворі.

Сам він убивство собаки заперечує. У квартирі чоловіка знаходять пневматичну рушницю. На таку зброю не потрібний дозвіл. Але вбити з неї можна.

"Дана подія кваліфікована, як жорстоке поводження із тваринами, що спричинило смерть тварини", — розповіли в поліції.

Зоозахисники вимагають жорстокого покарання душогубу. Бо, кажуть, у Миколаєві випадки вбивств тварин почастішали. У поліції ще проводять слідчі дії. Не відкидають, що до жорстокого поводження з тваринами може додатися ще й хуліганство. Тоді замість трьох стрілець може отримати до семи років.

Нагадаємо, що стрільця, який вбив собаку на ринку в Миколаєві, затримував спецназ.

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