Знепритомнів і впав у кому: у Дніпрі у 9-класника стався інсульт

Зараз родина підлітка збирає кошти на операцію.

У Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.

Про це у соцмережі повідомляє дніпрянка Катерина Головачова.

Зазначається, що 15-річний Влад Щирий, учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт.

Підлітка транспортували до Києва. Він вийшов із коми. Медики поставили хлопцеві діагноз - "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему". Зараз родина хлопця збирає кошти на операцію.

За словами волонтерки, для цього потрібні 200 тисяч гривень, але таких коштів у батьків хлопця немає, тож вони виставили на продаж автомобіль та сподіваються на допомогу небайдужих українців.

Нагадаємо, що в м. Ланівці під час футбольного матчу, раптово помер 29-річний футболіст.

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