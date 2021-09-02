Корона, яка змінює життя: як склалася доля переможниць конкурсу краси “Міс Україна”

Нова відзнака для українських красунь оздоблена діамантами та має вигляд діадеми.

Цього року для переможниці конкурсу краси “Міс Україна” виготовили нову відзнаку. Корона прикрашена діамантами та коштує три мільйони доларів. Її попередниця, якою відзначали українських красунь від 2004 року, була дещо скромнішою - її вартість становила 50 тисяч.

Про те, який вигляд має нова корона та як склалася доля переможниць конкурсу попередніх років, йдеться 2 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Теперішня корона для конкурсу краси “Міс Україна” складається із 1 250 діамантів. Її вартість - близько 3 мільйонів доларів. Прикраса змінилася й зовні: тепер вона має форму діадеми, яка важить 1 450 грамів.

Попередниця була на 200 грамів важча, прикрашена аметистами та мала округлу форму, яка робила її менш зручною. “Міс Україна-2017” Поліна Ткач зі сміхом пригадує, що навіть набила собі шишку, коли її одягала.

Дівчина розповідає, що досі незаміжня, але закохана. Займається ресторанним сімейним бізнесом, тримаючи кав’ярню.

“Міс Україна-1995” Влада Литовченко зауважила, що корона досі не дає їй розслабитися, бо хоч вона й “міс Україна” з минулого століття, але відповідальність за цей титул залишається назавжди. “Це була для мене одна з найважливіших подій у житті”, - говорить вона.

Влада двічі була заміжня, виховує двох доньок. Свого часу робила кар'єру телеведучої, менеджерки модельної агенції. Була навіть радницею міністра з питань сім’ї та молоді. Нині очолює Вишгородський історико-культурний заповідник.

“Міс Україна-1993” Ірина Барабаш каже, що на вулиці її вже не впізнають. Кар’єрою вона не займалася, оскільки невдовзі після конкурсу вийшла заміж. Тепер у неї уже доросла донька та син. Та навіть через багато років вона часом долучається до модельного бізнесу. Каже, що тепер є потреба в моделях віком 40+, до неї також приходять запрошення на міжнародні конкурси як члена журі,

“Міс Україна-2015” Христина Столока впевнена, що цей титул доведеться нести все життя. Каже, довго займалася модельною кар’єрою перш, ніж здобула корону переможниці. Після отримання титулу, за її словами, увага з боку чоловіків почала зашкалювати, але справжнього кохання вона поки що не знайшла

У “міс Україна-2008” Ірини Журавської з чоловіками склалось інакше. Вона рік була дружиною ресторатора, а нині депутата Миколи Тищенка, потім вийшла заміж за бізнесмена на ім’я Олег. Від нього народила сина. Але пара також розлучилась, тож Ірина вийшла заміж утретє.

Зрештою, своїм досягненням вона називає кар’єру телеведучої, а не велику кількість шлюбів.

Найбільшу ж популярність після отримання корони здобула дискваліфікована “міс Україна-2018” Вероніка Дідусенко — про скандал довкола її перемоги писали навіть світові ЗМІ.

Дівчина тоді приховала, що в неї є дитина, і цим порушила правила конкурсу. Тепер вона бореться за те, щоб правило конкурсів краси не бути заміжньою і не мати дітей, скасували. Американські університети запрошують українку читати лекції про права жінок.

Новини України: "Міс Україна" минулих років розповіли, як конкурс краси змінив їхні життя





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