У Німеччині заарештували урядовця за шпигунство на користь РФ – подробиці

В Німеччині заарештували урядовця, якого звинувачують у передаванні Росії секретної інформації. Його ім'я було зазначене лише як Томас Х, відповідно до німецьких правил конфіденційності.

Про це пише BBC.

Стверджується, що він із власної ініціативи ходив до посольства РФ в Берліні, а також до її консульства в Бонні, де пропонував свої послуги. 9 серпня він постав перед суддею і був затриманий.

“Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою в роботі на іноземну спецслужбу, – написав міністр юстиції Марко Бушманн у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter. – Пильність – на порядку денному”.

Чоловік начебто передавав інформацію, отриману під час своєї роботи, з наміром передати її російській розвідувальній службі, повідомила федеральна прокуратура. Він був заарештований у Кобленці на заході Німеччини, а його будинок і робоче місце були обшукані, додали у відомстві.

Арешт відбувся після того, як у червні агентство внутрішньої безпеки BfV попередило про ризик “агресивної російської шпигунської операції” у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.

Це не перший випадок такого роду після російського вторгнення торік у лютому. В січні громадянин Німеччини був заарештований за підозрою в державній зраді за нібито участь у схемі передавання Росії розвідувальних даних.

Вважалося, що він був пов'язаний зі співробітником німецької служби зовнішньої розвідки, який був заарештований у грудні за нібито шпигунство на користь РФ.

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