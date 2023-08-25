111-річна прабабуся розкрила секрет свого довголіття – фото

Прабабуся з Південної Австралії, яка вважається найстарішою з людей, що нині живуть в країні, поділилася секретами довгого і щасливого життя напередодні свого 111-річчя.

Про це пише The Advertiser

Катеріна ван дер Лінден, яка живе в інтернаті West Beach в Аделаїді, досягне неймовірної межі у суботу, 26 серпня.

Минулого року, в день її 110-річчя, сім'я ван дер Лінден отримала електронного листа про те, що Катеріна стала найстарішою живою людиною в Австралії після смерті колишнього володаря титулу, 110-річного Френка Мавера.

Катеріна ван дер Лінден / Фото: Southern Cross Care

Напередодні святкування свого 111-річчя у ці вихідні жінка поділилася секретом свого довголіття: вона веде активний спосіб життя, займається у тренажерному залі та полюбляє тривалі прогулянки – на превеликий подив персоналу будинку для літніх людей.

"Іноді я змушую себе працювати, коли трохи втомлююсь, і думаю, що настав час щось зробити з собою, щоб переконатися, що у мене досі є та енергія, яка була раніше", - сказала вона. "Я досі їжджу велосипедом, іноді по 10 хвилин, а це дуже багато часу, щоб провести на велосипеді".

Катеріна ван дер Лінден / Фото: Southern Cross Care

Менеджерка з догляду в Вест-Біч Кетрін Віллоубі сказала, що ван дер Лінден була "дивовижним" зразком здорового старіння і навіть надихнула деяких мешканців будинку дотримуватися її розпорядку дня.

"Катеріна надихає всіх нас, вона досі регулярно гуляє установою… У нас дійсно є ще декілька нових мешканців, які почали робити те саме. Вона любить тренажерний зал, ходить до нього дві чи тричі на тиждень. Я думаю, це дивно, що їй 111 років і той факт, що вона все ще така рухлива, дуже уважна і орієнтована на те, що відбувається навколо неї", — зазначила вона.

Катеріна ван дер Лінден народилася 1912 року в Нідерландах. Вона емігрувала до Австралії зі своїм чоловіком 1955 року і протягом усього свого життя працювала на різних посадах. Зокрема, вона була збиральницею винограду, помічницею медсестри та друкаркою, а також канцелярською помічницею.

Катеріна ван дер Лінден / Фото: Southern Cross Care

Жінка має четверо дітей, 10 онуків та 15 правнуків.

Її старша дочка Маріелла Гокінг сказала, що життя після 100 років не було чимось незвичайним у сім'ї, але її мама була визначною особистістю серед своїх найближчих родичів.

"У мами була тітка, яка теж дожила до 110 років, але всі її брати, сестри, тітки, дядьки — всі дожили лише до 60-70 років, тож, я думаю, десь у сім'ї є дивний ген", - сказала вона.

Катеріна ван дер Лінден / Фото: Southern Cross Care

Після виходу на пенсію прабабусі подобається проводити час із сім'єю за "простою їжею" та спілкуватися з друзями.

За її словами, не лише підтримка активності, а й інший ключ до довгого життя — "бути задоволеним собою та задоволеним тим, що дає вам життя".

"Іноді це не дуже добре, іноді краще, але потрібно поєднувати і погане з хорошим, і можна зробити життя на радість. Продовжуйте рухатися, не сидіть на місці", - зазначила довгожителька.

Нагадаємо, паралізована жінка вперше за багато років "розмовляє" завдяки еволюційним імплантатам ШІ. Вона не говорить 18 років після інсульту.

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